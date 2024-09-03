Кержаков рассказал о ближайших планах после ухода из казахстанского «Кайрата»

Кержаков после ухода из «Кайрата» заявил, что в его ближайших планах поспать

Александр Кержаков рассказал о ближайших планах после ухода с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Его слова приводит Odds.ru.

Кержаков подчеркнул, что пока не время говорить о вариантах продолжения карьеры. «Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», — отметил он.

Ранее была названа причина ухода Кержакова из «Кайрата». По информации журналиста Ивана Карпова, тренера публично оскорбил председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.