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20:04, 3 сентября 2024Спорт

Кержаков рассказал о ближайших планах после ухода из казахстанского «Кайрата»

Кержаков после ухода из «Кайрата» заявил, что в его ближайших планах поспать
Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Александр Кержаков рассказал о ближайших планах после ухода с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Его слова приводит Odds.ru.

Кержаков подчеркнул, что пока не время говорить о вариантах продолжения карьеры. «Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», — отметил он.

Ранее была названа причина ухода Кержакова из «Кайрата». По информации журналиста Ивана Карпова, тренера публично оскорбил председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

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      Алексей Гусев
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