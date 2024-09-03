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17:21, 3 сентября 2024Мир

Лаврову стало жаль западных политиков по одной причине

Лаврову стало жаль недовольных западных политиков из-за визита Путина в Монголию

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Недовольство западных политиков по поводу визита президента России Владимира Путина в Монголию вызывает жалость. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Мне просто жаль этих недовольных западных политиков, если они беспокоятся по такому прекрасному поводу», — отметил дипломат.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набиля Массрали заявила, что Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с Владимира Путина. Она отметила, что Улан-Батор является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) «с вытекающими юридическими обязательствами».

30 августа стало известно, что Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер МУС на «арест» президента России в ходе его визита.

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      Дарья Устьянцева
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