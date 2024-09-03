На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

Мэр Харькова Терехов: Россия впервые применила ракету «Гром-Э1»

Россия впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» для ударов по Украине. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Э1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы Игорь Терехов мэр Харькова

Других подробностей глава города не привел.

Боеприпасы «Гром» впервые представили на МАКС-2015

Семейство боеприпасов «Гром», впервые представленное на МАКС-2015, создано на базе многоцелевой управляемой ракеты Х-38. «Гром-1» представляет собой ракету, «Гром-2» — планирующую управляемую бомбу, у которой вместо ракетного двигателя установлена дополнительная осколочно-фугасная боевая часть.

Стартовая масса обоих боеприпасов — 522 килограмма, боевая часть «Гром-1» весит около 250 килограммов, у «Гром-2» — около 380 килограммов. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией траектории. Были разработаны также экспортные версии боеприпасов: «Гром-Э1» и «Гром-Э2» соответственно.

Российские войска ударили по военной базе «Азова»

В течение дня 1 сентября в Харькове произошло более десяти взрывов. Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил взрывы и заявил о повреждении инфраструктуры в городе.

Целью ударов ракетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» по Харькову стал пункт дислокации 3-й штурмовой бригады ВСУ («Азов», запрещенная в России террористическая организация).

Пункт временной дислокации находился в торговом центре (ТЦ) «Таргет» в Харькове. За несколько недель до атаки местная предпринимательница Юлия Протас обвинила азовцев в рейдерском захвате торгового центра.