Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
3:1
Завершен
Александр Зверев
US Open (м)
Григор Димитров
1:3
Завершен
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:00, 4 сентября 2024Спорт

Российский боец Bellator рассказал о драках со скинхедами

Российский боец Bellator Александр Шаблий рассказал о драках со скинхедами

Фото: @alexandr_shabliy

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий рассказал о конфликтах со скинхедами в детстве. Его слова приводит Sport24.

«Когда в России пытались поднять фанатские, скинхедские моменты, я в детстве дрался со скинхедами. То есть, мы ходили, били скинхедов. Ходил ли я с кавказцами? Да», — заявил спортсмен, выступающий в американском промоушене Bellator.

Ранее Шаблий заявил о преимуществе соотечественников над американцами. По мнению спортсмена, россияне ментально сильнее.

Россиянин выступает в Bellator с 2021 года. Он провел 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский отстранил начштаба ВСУ, заподозренного в госизмене. Почему военного уже второй раз обвиняют в связях с Россией?

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной в случае отставки Кулебы

      Подполье сообщило об ударе по аэродрому вблизи Кривого Рога

      Бывшая «мисс Вселенная» позагорала в крошечном бикини

      Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

      Песков заявил о непредсказуемости политики США

      В Кремле призвали не различать новые регионы и остальную территорию России

      В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина на ВЭФ

      В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

      Сексолог подсказала парам способы разнообразить интимную жизнь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше