Стало известно о попытках расправившегося с девочкой россиянина завлечь подростков домой

Подозреваемый в расправе над школьницей на Урале звал подростков к себе на чай

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила звал подростков со двора к себе на чай. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, никто на его попытки завлечь домой не соглашался.

11-летняя девочка Настя сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

Вскоре подозреваемого задержали в столице. Выяснилось, что в день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

Мужчина планировал поступить на службу и затеряться в зоне специальной военной операции. Он уже участвовал в СВО. В 2020 году россиянина осудили за изнасилование под угрозой ножа, но он получил помилование. Уехать на СВО снова в силу закона он не сможет, поскольку такие лица входят в перечень исключений. Прекратить или приостановить уголовное дело благодаря заключению контракта будет невозможно.