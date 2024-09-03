Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:41, 3 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о попытках расправившегося с девочкой россиянина завлечь подростков домой

Подозреваемый в расправе над школьницей на Урале звал подростков к себе на чай

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила звал подростков со двора к себе на чай. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, никто на его попытки завлечь домой не соглашался.

11-летняя девочка Настя сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

Вскоре подозреваемого задержали в столице. Выяснилось, что в день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

Мужчина планировал поступить на службу и затеряться в зоне специальной военной операции. Он уже участвовал в СВО. В 2020 году россиянина осудили за изнасилование под угрозой ножа, но он получил помилование. Уехать на СВО снова в силу закона он не сможет, поскольку такие лица входят в перечень исключений. Прекратить или приостановить уголовное дело благодаря заключению контракта будет невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      В Россию привезут северокорейское пиво

      В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

      Заместитель генсека НАТО подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше