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08:16, 4 сентября 2024Силовые структуры

Следствие попросит арестовать подозреваемого в расправе над школьницей из Нижнего Тагила

СК будет просить об аресте подозреваемого в убийстве школьницы из Нижнего Тагила
Начало событий в новости Стало известно о попытках расправившегося с девочкой россиянина завлечь подростков домой

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Следствие будет просить об аресте жителя Свердловской области, подозреваемого в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время сотрудники СК предъявят мужчине обвинение и обратятся в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Уточняется, что подозреваемый — мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.

11-летняя девочка по имени Настя сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней, а затем обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

Вскоре подозреваемого в расправе над ней задержали. Выяснилось, что в день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву, и попросил соседа отвезти его в аэропорт, чтобы не пользоваться такси. В его доме нашли следы крови.

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      Олеся Мицкевич
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