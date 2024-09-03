У «Ахмата» появился новый главный тренер

Сергей Ташуев назначен главным тренером «Ахмата»

У грозненского футбольного клуба «Ахмат» появился новый главный тренер, на должность назначен Сергей Ташуев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 65-летним специалистом подписан на два года. «Желаем Сергею Абуезидовичу удачи и побед с родным клубом!» — говорится в заявлении «Ахмата».

Ташуев тренировал «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством команда заняла пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), повторив свой лучший результат в турнире.

Ранее пост главного тренера грозненцев покинул Магомед Адиев, он возглавлял команду с апреля этого года. В нынешнем чемпионате «Ахмат» не одержал ни одной победы в семи турах и с пятью очками находится на 15-й позиции.