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17:43, 3 сентября 2024Россия

Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на села Долгое, Грузское и Байцуры

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об ударе с воздуха сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Долгое Валуйского городского округа FPV-дрон пробил кровлю социального объекта. Кроме того, в селе Грузское беспилотник повредил крышу административного здания. «После атаки еще одного дрона пробита крыша частного дома и началось возгорание, которое оперативно потушено с помощью выданных ранее администрацией огнетушителей», — рассказал губернатор.

Также несколько беспилотников повредили кровли и окна двух частных домов в селе Байцуры.

Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется. Сейчас на местах работают оперативные службы.

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Ранее ВСУ атаковали церковь в селе Грузское Белгородской области. По неофициальным данным, пострадал настоятель храма получил контузию. Как стало известно, дроны сбросили на здание две кустарные бомбы, переделанные из 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя». В свою очередь, Гладков опубликовал кадры с повреждениями церкви, на которых видно обрушенный купол и обломки внутри строения.

ЖЗЛ
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