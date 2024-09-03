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19:31, 3 сентября 2024Наука и техника

В США предрекли списание «Петра Великого»

TNI: российский атомный крейсер «Петр Великий» скорее всего спишут

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» скорее всего спишут из-за колоссалных расходов на его обслуживание, предрек обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

Автор пишет, что по своим габаритам крейсеры проекта 1144 «Орлан» уступают только крупным авианосцам, являясь крупнейшими кораблями в Военно-морском флоте (ВМФ) России. «Только два крейсера пережили распад Советского Союза и финансовые трудности российского флота», — рассказывает обозреватель о крейсерах «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан».

Карлин уверена, что в случае списания «Петра Великого» высвободившиеся средства на его обслуживание будут перенаправлены на специальную военную операцию (СВО). Она же пишет, что «Адмирал Нахимов» вернется на службу в течение двух лет.

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В июле 2023-го РИА Новости со ссылкой на источник во флоте сообщили, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют списывать, корабль по-прежнему находится в боевом составе Северного флота.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, заявил, что «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированный «Адмирал Нахимов».

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      Иван Потапов
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