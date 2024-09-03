Захарова заявила о сходстве репутации МУС и Украины

Захарова: МУС и Украина не имеют ничего общего с правом и справедливостью

Как Украина, так и Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с понятиями права и справедливости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что ратификация Украиной Римского статута МУС с оговорками «возводит беззаконие в квадрат» и является случаем, «когда "минус на минус" не дает "плюс"».

Захарова также объяснила оговорки при ратификации Римского статута желанием Киева вывести своих граждан из-под юрисдикции МУС.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. В документе содержалась оговорка, согласно которой Киев не признает юрисдикцию МУС относительно украинских граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после вступления закона в силу.