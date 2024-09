4 сентября в России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению, а в мире — Международный день тхэквондо. Верующие вспоминают мученика Агафона Никомидийского и других святых, а в народе опасаются «Потех лешего». Подробнее о праздниках и приметах, связанных с 4 сентября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День специалиста по ядерному обеспечению

Праздник, который в народе называют Днем ядерщика, официально отмечают в России с 2006 года. Дата приурочена к дню основания Спецотдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году. В его обязанности входили подготовка и проведение испытаний ядерного оружия — ведомство отвечало именно за практическую реализацию атомных наработок СССР.

В 1949-м спецотдел преобразовали в 6-е управление Генерального штаба. Через десять лет оно вошло в состав 12-го Главного управления Минобороны. Сейчас 12 ГУМО — центральный орган военного управления, который занимается реализацией военной ядерно-технической политики и ядерным обеспечением Вооруженных сил РФ.

Фото: Иосиф Будневич / РИА Новости

День рождения «Что? Где? Когда?»

Первый выпуск интеллектуального шоу, в котором команда знатоков противостоит команде телезрителей, вышла в эфир 4 сентября 1975 года.

Изначально, передача представляла собой семейную викторину: в первом выпуске на вопросы отвечали две семьи, а их ответы разбавляли фотографии из личных архивов участников. Через несколько лет сформировался привычный формат, и в таком виде «Что? Где? Когда?» обрела популярность за рубежом: сейчас свои телеверсии игры существуют в Азербайджане, Армении, Турции, Узбекистане и других странах.

Праздники в мире

Международный день тхэквондо

Тхэквондо — боевое искусство, в котором техники восточных единоборств сочетаются с духовными тренировками. Оно зародилось в Корее — название можно перевести как «путь ноги и кулака».

4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет признал тхэквондо олимпийским видом спорта, а сам праздник официально утвердили в 2006 году. В этот день по всему миру проводят соревнования, показательные выступления и мастер-классы.

Международный день стрельбы из лука

Еще один спортивный праздник, который отмечается по всему миру 4 сентября, — День стрельбы из лука. Лучники соревновались в своем мастерстве еще до нашей эры — первые турниры, о которых сохранилась информация, проводили в Китае.

Этот вид спорта впервые вошел в программу Олимпиады в 1900 году, а 4 сентября 1931 года была основана Всемирная федерация стрельбы из лука. В этот день традиционно проводятся масштабные соревнования среди лучников на профессиональном и любительском уровне.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 сентября:

День незнакомых дорог;

Всемирный день сексуального здоровья;

День «Съешьте лишний десерт»;

День ореха макадамия в США;

День открытия Северной Земли .

Какой церковный праздник сегодня

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих

Согласно преданию, мученики Агафоник, Зотик, Феопрепий (Боголеп), Акиндин, Севериан, Зинон и прочие пострадали за веру при императоре Максимине на рубеже III-IV веков. Эти святые активно проповедовали христианство в Причерноморье — за отказ принести жертвы языческим богам местные власти подвергли их жестоким истязаниям. Позже римский чиновник повел мучеников через города на суд к императору, но по дороге решил самовольно лишить жизни тех, кто не мог продолжать путь из-за ран. Остальные святые приняли мученичество от меча по приказу правителя.

Какие еще церковные праздники сегодня:

день памяти преподобного Исаакия Оптинского;

празднование в честь Грузинской иконы Божией Матери;

день памяти священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского;

Приметы на 4 сентября

4 сентября также называют «Потехами лешего» — считается, что в этот день лесной дух творит свои проказы. На Руси считалось, что леший приходит в крестьянские поселения, забирается в гумно и начинает раскидывать солому.

Считается, что 4 сентября не стоит ходить в лес, иначе можно нарваться на лешего. Вместо этого лучше остаться дома и заняться бытовыми делами.

Нельзя сегодня дарить и принимать подарки, однако нужно помогать нуждающимся и делать добрые дела — по поверьям, добро, совершенное 4 сентября, вернется в трехкратном объеме.

Не стоит начинать путешествие — дорога может закончиться неудачей. То же самое касается и любых новых начинаний.

Если 4 сентября стоит теплая солнечная погода, то зима придет поздно, а если весь день идет дождь — зима будет ранней.

Кто родился 4 сентября

Бейонсе (43 года)

R’n’B-певица, обладательница рекордных 32 премий «Грэмми» родилась 4 сентября 1981 года в американском Хьюстоне. Начала свою карьеру в группе Destiny’s Child, после чего занялась сольным творчеством.

Среди главных хитов певицы — треки Crazy in Love, Beautiful Liar и Single Ladies (Put a Ring on It). В 2022 году Бейонсе выпустила свой седьмой студийный альбом Renaissance.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Эдуард Хиль (1934-2012)

Советский и российский эстрадный певец. Хиль исполнил множество популярных в СССР композиций, среди которых — «Зима» («У леса на опушке…»), «Трус не играет в хоккей», «Я шагаю по Москве» и другие.

В сети Хиль прославился как Мистер Трололо. Это прозвище за певцом закрепилось после того, как на YouTube был опубликован одноименный видеоролик, в котором музыкант исполняет один из вокализов Аркадия Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».

Кто еще родился 4 сентября