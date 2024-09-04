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20:58, 4 сентября 2024Спорт

Глава «Кайрата» прокомментировал информацию об оскорблении Кержакова

Глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что не оскорблял Александра Кержакова

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокоммнтировал уход из казахстанской команды российского тренера Александра Кержакова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что не оскорблял специалиста. «Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Почему он все-таки ушел? Я не могу это комментировать. А вот эти все новости — полная чушь», — заявил глава «Кайрата».

Ранее была названа причина ухода Кержакова из «Кайрата». По информации журналиста Ивана Карпова, тренера публично оскорбил Боранбаев.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

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      Алексей Гусев
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