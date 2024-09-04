Глава «Кайрата» прокомментировал информацию об оскорблении Кержакова

Глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что не оскорблял Александра Кержакова

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокоммнтировал уход из казахстанской команды российского тренера Александра Кержакова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что не оскорблял специалиста. «Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Почему он все-таки ушел? Я не могу это комментировать. А вот эти все новости — полная чушь», — заявил глава «Кайрата».

Ранее была названа причина ухода Кержакова из «Кайрата». По информации журналиста Ивана Карпова, тренера публично оскорбил Боранбаев.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.