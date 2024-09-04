Желающим сдать в аренду ипотечную квартиру дали совет

Юрист Нигматуллина: о желании сдавать ипотечное жилье нужно сообщать банку сразу

Зачастую банки препятствуют ипотечникам сдавать жилье внаем. Что делать, чтобы заработать на аренде квартиры, купленной в кредит, объяснила юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина. Ее цитирует «Газета.Ru».

Аренда ипотечной квартиры для банка-залогодержателя — вопрос неоднозначный. С одной стороны, если заемщик окажется должником и лишится жилья, возникшие проблемы с арендатором придется решать банку. С другой стороны, банк заинтересован в том, чтобы у заемщика был источник дополнительного заработка. «Хорошая новость заключается в том, что банки крайне редко реально используют свое право на ревизию. У них для этого просто нет ресурсов, им бы пришлось создавать специальные контрольные отделы с большим штатом инспекторов», — высказался эксперт.

Заемщику следует сразу сообщать банку о намерении сдавать оформляемую в ипотеку квартиру. В ином случае финорганизация вправе потребовать от клиента вернуть всю сумму кредита с процентами и пени, оправдав это нарушением условий договора. Прежде всего уведомлять о планах следует посуточным арендодателям, советует Нигматуллина. Такой вид аренды расценивается как бизнес со своими рисками — к примеру, жалобы соседей на шум и обращения в полицию. Такому заемщику могут предоставить ипотеку под повышенный процент, иначе кредит не одобрят вовсе. Скрыть посуточную аренду будет сложнее, чем ежемесячную, подчеркивает юрист.

Предав свои планы огласке, придется зарабатывать на аренде с соблюдением всех законов: выплачивать налоги, получать статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Банк может не согласовать аренду ипотечной квартиры, если не получит от наймодателя официально оформленный договор, рассказала Нигматуллина.

Ранее россиянам рассказали, как приобрести квартиру, не прибегая к ссудам. Обзавестись жильем можно, покупая его в складчину несколькими семьями.