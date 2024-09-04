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06:31, 4 сентября 2024Из жизни

Медсестра рассказала о совмещении работы в больнице со стриптизом и порно

Hayli Hooper

Hayli Hooper. Фото: Hayli Hooper

Хейли Хупер из Австралии рассказала, что днем она работает медсестрой, ночью стриптизершей, а в свободное время снимает контент для платформы OnlyFans. Ее историей делится Daily Star.

38-летняя модель объяснила принцип совмещения работ: на медсестринское дело женщина тратит 20-40 часов неделю, а в стрип-клубе появляется два-четыре раза за это же время. По ее словам, за год работы медсестрой она получает 50 тысяч фунтов стерлингов (5,9 миллиона рублей), стриптизершей — 114 тысяч фунтов стерлингов (13,4 миллиона рублей), а публикации на OnlyFans приносят ей около 76 тысяч фунтов стерлингов (8,9 миллиона рублей).

Хупер отметила, что начала работать моделью в 17 лет: тогда она снималась в рекламе бикини. О медицине она задумалась только во время пандемии COVID-19 и записалась на обучающие курсы. Женщина подчеркнула, что ей пришлось потратить несколько месяцев на неоплачиваемые стажировки и много денег на учебу. Свести концы с концами в тот период ей помогла работа в секс-индустрии.

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Модель призналась, что ее хотели исключить из программы по помощи нуждающимся людям из-за ее образа в сети, но она смогла отстоять свое право остаться. Она также отметила, что выросла в бедности и поэтому сейчас гордится своим заработком. Хупер рассказала, что купила недвижимость матери и недавно оплатила отпуск своей семьи в Греции.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии разбогатела после того, как начала есть на камеру для клиентов. Она заработала около тысячи долларов за десятиминутное видео, в котором ела порцию спагетти.

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      Юлия Юткина
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