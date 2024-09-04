Названы задачи флота в Азовском море

Болтенков: соединения ВМФ в Азовском море займутся разминированием

Соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Азовском море смогут заниматься разминированием акватории. Задачи соединений назвал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«После 1945 года на Азовском море особо крупных сил у нас и не было. Там были небольшие подразделения, которые потом ликвидировали в начале 1960-х. Новые соединения могут проводить работы по очистке акватории от мин и взрывоопасных предметов. Соответственно, понадобятся тральщики. Во-вторых, нужно убрать украинские корабли, которые там затонули», — сказал он.

Также эксперт допустил, что гидрографическая служба соединения может обеспечить навигацию в Азовском море. Болтенков допустил, что на море создадут военно-морской район, который примерно соответствует дивизии сухопутных войск.

Ранее в сентябре главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что соединения флота могут быть созданы в Азовском море.

В июле стало известно, что новый корабль противоминной обороны «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит» заложат на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.