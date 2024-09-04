Подозреваемый в расправе над школьницей в Нижнем Тагиле попал на видео

СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах правоохранители осматривают квартиру мужчины. Затем они ведут его в отделение для проведения следственных мероприятий.

В ближайшее время сотрудники СК предъявят мужчине обвинение и обратятся в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Уточняется, что подозреваемый — мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.

11-летняя девочка по имени Настя сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней, а затем обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

Вскоре подозреваемого в расправе над ней задержали. Выяснилось, что в день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву, и попросил соседа отвезти его в аэропорт, чтобы не пользоваться такси. В его доме нашли следы крови.