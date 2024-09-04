Появились новые подробности по делу об изнасилованной в Париже туристке

Изнасилованную в Париже британскую туристку накачали наркотиками перед случившимся. Новые подробности по делу появились у Daily Mail.

По данным таблоида, 34-летняя британка рассказала полиции, что не помнит ничего о той ночи, когда познакомилась со своим насильником. Однако по болям в интимной зоне она поняла, что ее изнасиловали.

Об инциденте стало известно 3 сентября. Мужчина заманил туристку в заваленный матрасами дом, надругался над ней и оставил одну. Иностранка познакомилась с мужчиной во время отдыха в ночном клубе с друзьями. В субботу, 31 августа, около 4:00 утра (5:00 по мск) британка поехала с новым знакомым в кальянную, однако вместо этого он привез ее в неизвестный дом.