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05:30, 4 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал жизнь русских в США фразой «не все так гладко»

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер и путешественник побывал в США и описал жизнь переехавших туда россиян фразой «не все так гладко». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что русская диаспора в Америке оказалась разнообразной и многогранной. По его словам, несмотря на высокий уровень жизни некоторых соотечественников, у многих из них остались простые привычки, свойственные обычным россиянам.

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«Вечерами они собираются на уютные посиделки с чаем и пирогами, обсуждают новости из России, спорят о политике и делятся историями из жизни, — пояснил он. — Мы заметили, что для многих русских, живущих в Америке, семейные ценности играют огромную роль».

При этом путешественник подчеркнул, что жизнь в Соединенных Штатах часто требует от россиян определенной адаптации. Порой им бывает крайне сложно привыкнуть к американским системе измерения, стандартам ремонта и обслуживания.

«Высокие налоги и чаевые в кафе часто вызывают у наших людей недоумение, — добавил блогер. — Когда ты видишь на ценнике одно, а на кассе цена оказывается совсем другой, приходится каждый раз пересчитывать и перепроверять».

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и назвала себя богиней на фоне «толстых американок». По ее словам, в Соединенных Штатах женщины привыкли носить небрежные пучки на голове и надевать спортивные костюмы на любое мероприятие.

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      Фариза Бацазова
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