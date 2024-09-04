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16:03, 4 сентября 2024Спорт

Российский хоккеист рассказал о «кайфовой» жизни в США

Хоккеист «Северстали» Ярослав Дыбленко заявил, что в США живут хорошие люди

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский хоккеист череповецкой «Северстали» Ярослав Дыбленко рассказал о жизни в США. Его цитирует Metaratings.ru.

«В Америке было кайфово: там живут хорошие люди, которые всегда мне помогали. Тренерскому штабу и окружающим не было плевать на меня», — заявил Дыбленко.

Также 30-летний хоккеист рассказал, почему не смог адаптироваться в Американской хоккейной лиге (АХЛ). «Это просто мясорубка, меня там убивали о бортики», — поделился защитник. Он добавил, что не был готов к такому.

Ранее Дыбленко называл США красивой страной. «Особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели. Жили за городом, у нас там ходили олени, все красиво было», — отмечал хоккеист.

Дыбленко с 2017 по 2018 год находился в системе «Нью-Джерси Дэвилс», но так и не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге. По решению руководства команды он выступал за фарм-клуб «дьяволов» «Бингемтон Дэвилс», играющий в АХЛ.

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      Илья Костин
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