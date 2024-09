В наряде Дженнифер Лопес разглядели тайное послание Бену Аффлеку

Поклонники разглядели в наряде певицы Дженнифер Лопес тайное послание мужу Бену Аффлеку на фоне их развода. Соответствующие фотографии и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала серию снимков, на одном из которых она запечатлена в футболке с надписью: She’s in bloom and unbothered out of reach and at peace («Она цветет вне досягаемости и в мире»). Подписчики посчитали, что с помощью наряда исполнительница обратилась к супругу.

Лопес подала на развод с Аффлеком 21 августа. Случилось это на вторую годовщину свадьбы.

Слухи об их предстоящем разводе появились еще в мае, но тогда пара никак не комментировала их.