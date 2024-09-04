Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:24, 4 сентября 2024Ценности

В наряде Дженнифер Лопес разглядели тайное послание Бену Аффлеку

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Поклонники разглядели в наряде певицы Дженнифер Лопес тайное послание мужу Бену Аффлеку на фоне их развода. Соответствующие фотографии и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала серию снимков, на одном из которых она запечатлена в футболке с надписью: She’s in bloom and unbothered out of reach and at peace («Она цветет вне досягаемости и в мире»). Подписчики посчитали, что с помощью наряда исполнительница обратилась к супругу.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались. Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались.Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
24 августа 2024
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

Лопес подала на развод с Аффлеком 21 августа. Случилось это на вторую годовщину свадьбы.

Слухи об их предстоящем разводе появились еще в мае, но тогда пара никак не комментировала их.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

      Российская «Марфа» оказалась непригодной для Марса

      Популярного блогера обстреляли из огнемета в прямом эфире

      Нефтегазовые доходы России упали на четверть

      В Москве стало больше электробусов

      Дачникам назвали изгоняющее грызунов с участка растение

      Сарик Андреасян с женой купили квартиру в центре Москвы

      Москвичам пообещали неожиданные выплаты

      В наряде Дженнифер Лопес разглядели тайное послание Бену Аффлеку

      Раскрыты подробности задержания ФСБ колумбийских наемников из ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше