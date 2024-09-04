В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

В «Одноклассниках» появился отдельный раздел для запросов от незнакомцев

В «Одноклассниках» (ОК) вынесли запросы на сообщения от незнакомцев в отдельный раздел. Помимо этого, там добавили специальную настройку, которая запрещает посторонним самостоятельно добавлять пользователя в группу или иные чаты. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Такие обновления призваны защитить людей от нежелательного и навязчивого общения и минимизировать вероятность контакта со спамом.

«Запросы» — новый раздел в личных сообщениях. Теперь в него будут автоматически попадать входящие сообщения от незнакомых пользователей ОК, даже тех, с кем есть общие знакомые.

У всех пользователей соцсети в мобильном приложении на Android и iOS появилась такая вкладка, независимо от настроек приватности профиля. При этом в мобильной веб-версии и десктопной версии ОК раздел высвечивается, только когда пользователю приходит хотя бы одно сообщение от постороннего человека. Запросы на новую переписку также не отображаются среди всех диалогов.

Если человек захочет ответить, он может принять заявку на переписку и продолжить общение. Если же пользователь совсем не хочет видеть сообщения от незнакомцев, то в настройках профиля можно задать параметры.

По данным ОК, стало возможно указать параметры и для запрета на добавление участника в чаты без его ведома. Если же ограничение не проставлено, то при появлении нового чата пользователь заметит, кто именно его пригласил.

«Мы уже сделали немало, чтобы пользователи могли общаться и находить единомышленников в безопасном пространстве», — указал Александр Москвичев, директор по продукту в ОК. В последний год компания очень много работает над тем, чтобы пользователи оставались в комфортной среде, добавил он.

Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов. Теперь можно выбрать, кто увидит сообщение пользователя на его странице: только близкие или же все участники соцсети. Новая система приватности позволит настроить видимость конкретного поста независимо от того, открытый или закрытый профиль.