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11:02, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

В Швейцарии заявили о бессилии Запада перед Россией

NZZ: визит президента России Путина в Монголию указал на слабость Запада

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Монголию указал на слабость Запада. О бессилии западных стран перед Москвой заявили журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Для Путина визит в Улан-Батор — это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза», — отмечается в материале. С другой стороны, по мнению обозревателей издания, отсутствие «ареста» свидетельствует о бессилии западных стран перед российским лидером.

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Журналисты считают, что для правительства Монголии внешняя политика — это постоянное балансирование. Страна стремится стать частью западного сообщества, но в то же время ей необходимо поддерживать дружеские отношения с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств из-за отказа «арестовать» Путина по решению Международного уголовного суда (МУС).

Накануне российский лидер заявил, что Монголия является дружественной России страной на протяжении многих десятилетий. Он добавил, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе.

Вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью участия в праздновании 85-летия Победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе.

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      Олег Давыдов
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