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20:57, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

В США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам RT

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Американские власти предъявили обвинения двум сотрудникам RT. Об этом заявил министр юстиции США Меррик Гарленд.

Он рассказал, что прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес членов RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Гарленд пояснил, что членов медиа обвинили в сговоре с целью обхода Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств.

Помимо этого, появились данные о том, что Министерство финансов США вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Под ограничения также попадают ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская. В этот список же внесли таких людей, как замглавы вещания RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых медиапроектов Калашников и редактор отдела медиапроектов Афанасьева.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится обвинить Россию в якобы вмешательстве в выборы, которые должны пройти 5 ноября. Утверждалось, что власти США считают медиагруппу RT «главным источником дезинформации», возможна ее проверка. Такие решения, вполне возможно, будут касаться как граждан России, так и самих американцев.

ЦРУ США еще в июле обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы в помощью привлечения американцев для «распространения пропаганды». По мнению американской разведки, американцев нанимают, чтобы размещать определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана. Также ведомство указало, что Россия — «самая большая угроза для американских выборов».

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