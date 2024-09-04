В США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам RT

Американские власти предъявили обвинения двум сотрудникам RT. Об этом заявил министр юстиции США Меррик Гарленд.

Он рассказал, что прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес членов RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Гарленд пояснил, что членов медиа обвинили в сговоре с целью обхода Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств.

Помимо этого, появились данные о том, что Министерство финансов США вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Под ограничения также попадают ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская. В этот список же внесли таких людей, как замглавы вещания RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых медиапроектов Калашников и редактор отдела медиапроектов Афанасьева.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится обвинить Россию в якобы вмешательстве в выборы, которые должны пройти 5 ноября. Утверждалось, что власти США считают медиагруппу RT «главным источником дезинформации», возможна ее проверка. Такие решения, вполне возможно, будут касаться как граждан России, так и самих американцев.

ЦРУ США еще в июле обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы в помощью привлечения американцев для «распространения пропаганды». По мнению американской разведки, американцев нанимают, чтобы размещать определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана. Также ведомство указало, что Россия — «самая большая угроза для американских выборов».