Вирусолог оценила вероятность введения самоизоляции из-за COVID-19 в России

Вирусолог Малинникова: в строгих ограничениях из-за COVID-19 нет необходимости

В России пока нет необходимости вводить из-за COVID-19 строгие ограничения. Так вероятность введения режима самоизоляции оценила вирусолог, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова, ее слова приводит портал «Ридус».

Как заявила Малинникова, тяжелых проявлений COVID-19 стало значительно меньше, однако существует вероятность появления новых опасных штаммов с неизвестными характеристиками. Вирусолог посоветовала продолжать носить маски в общественных местах.

«Необходимо соблюдать социальную дистанцию, желательно использовать в общественных местах маску. Практика показала, что маски значительно уменьшают инфицирующую дозу», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно о росте заболеваемости COVID-19 — этот показатель вырос за неделю на 20 процентов. С 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 случая инфекции, увеличение роста числа инфицированных зафиксировано в 67 регионах России.