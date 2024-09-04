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14:55, 4 сентября 2024Экономика

Курс юаня к рублю вырос до максимума с апреля

Курс юаня на Мосбирже впервые с апреля достиг 12,9 рубля

Фото: Unsplash

В ходе торгов на Мосбирже в среду, 4 сентября, курс юаня начал резко расти, впервые с апреля этого года достигнув 12,9 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз на таком уровне он находился 22 апреля, а суточный рост оказался самым резким с начала года.

Индекс Мосбиржи продолжает находиться на минимумах мая этого года, пока удерживаясь выше 2500 пунктов, а индекс государственных облигаций RGBI вернулся выше уровня 103 пункта.

Рубль падает на фоне растущей уверенности участников торгов в повышении ключевой ставки Центробанком на заседании в следующую пятницу, 13 сентября. Основной вопрос для аналитиков заключается в величине повышения — до 19 или до 20 процентов годовых.

Также свое влияние на курс российской валюты может оказывать стремительное снижение мировых цен на нефть, что связано как с опасениями по поводу экономического роста в Китае, так и с сигналами о возможном ослаблении сокращения добычи рядом стран ОПЕК+.

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      Платон Щукин
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