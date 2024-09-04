Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 4 сентября 2024Мир

Захарова объяснила изменение ядерной доктрины России

Захарова: изменение ядерной доктрины связано с безответственной позицией Запада

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Изменение ядерной доктрины России связано с безответственной позицией коллективного Запада, из-за действий которого нарастает эскалация в мире. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Корректировки ядерной доктрины, в первую очередь, обусловлены глобальными вызовами, которые увеличиваются из-за абсолютно безответственной позиции коллективного Запада, а также, в частности, из-за эскалационных действий США и их союзников по НАТО», — отметила дипломат.

Захарова выразила надежду, что у западных стран «разум возобладает над чувствами», и они смогут изменить «свой деструктивный внешнеполитический курс» в отношении Москвы.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. По его словам, это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

      Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

      На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

      Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      В России оценили появление в армии новой бомборакеты

      Перестановки в правительстве Украины объяснили

      Лавров прокомментировал сообщения о поставках ракет JASSM Киеву

      Рада поддержала увольнение одного из украинских министров

      Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше