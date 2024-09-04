Захарова объяснила изменение ядерной доктрины России

Захарова: изменение ядерной доктрины связано с безответственной позицией Запада

Изменение ядерной доктрины России связано с безответственной позицией коллективного Запада, из-за действий которого нарастает эскалация в мире. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Корректировки ядерной доктрины, в первую очередь, обусловлены глобальными вызовами, которые увеличиваются из-за абсолютно безответственной позиции коллективного Запада, а также, в частности, из-за эскалационных действий США и их союзников по НАТО», — отметила дипломат.

Захарова выразила надежду, что у западных стран «разум возобладает над чувствами», и они смогут изменить «свой деструктивный внешнеполитический курс» в отношении Москвы.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. По его словам, это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).