Крупное обновление Windows 11 стало доступно для загрузки

Neowin: Microsoft сделала обновление Windows 11 24H2 доступным для всех

Корпорация Microsoft начала отправлять обновление Windows 11 24H2 пользователям. На это обратило внимание издание Neowin.

Как заметили журналисты медиа, американская корпорация открыла возможность для скачивания апгрейда многим пользователям. Однако обновление 24H2 может быть доступно еще не для всех владельцев ПК. Авторы Neowin объяснили, что с недавнего времени Microsoft в первую очередь выпускает апдейты для компьютеров Copilot+, а затем для всех остальных устройств.

Cтарший менеджер программы Windows Insider Program Team Брэндон Леблан заявил, что после установки 24H2 девайс будет получать обновления ежемесячно. Однако для этого нужно выполнить так называемую «чистую» установку операционной системы, удалив предыдущую версию Windows.

В новой версии ОС обновили «Проводник»: так, во встроенной программе появился новый тег, который добавляется ко всем файлам из интернета, скачанным от ненадежных источников. Также была изменена командная строка Windows. Инженеры Microsft исправили ряд ошибок: в том числе, проблему, вызывающую сбои при подключении аудотехники по Bluetooth. Также в новой версии Windows 11 сервис Copilot получил отдельное приложение.

В середине лета аналитики Statcounter заявили, что Windows 11 оказалась установлена на трети всех поддерживаемых компьютеров. Лидером рынка ПК осталась Windows 10, которая установлена на 66 процентах устройств.