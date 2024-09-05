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21:56, 5 сентября 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл. Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на коктейльную вечеринку журнала Harper's Bazaar в Нью-Йорке в откровенном наряде. Фото мероприятия публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, состоящем из прозрачного верха с воротником-хомутом и атласной юбки с прозрачной вставкой. Звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя грудь.

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7 мая 2019

Свой образ манекенщица дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках. Кроме того, Наоми Кэмпбелл сделали укладку с многочисленными мелкими кудрями и макияж в стиле смоки айс.

Ранее в сентябре были раскрыты подробности романа 54-летней Наоми Кэмпбелл с возлюбленным на 19 лет младше. По данным анонимного источника, звезда провела вместе с 35-летним возлюбленным все лето. Собеседник издания заявил, что отношения Кэмпбелл и Зюттерлина активно развиваются.

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      Екатерина Ештокина
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