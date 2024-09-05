Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:16, 5 сентября 2024Наука и техника

Адмирал высказался о составе флота в Азовском море

Адмирал Авакянц: соединения ВМФ в Азовском море могут получить ракетные корабли

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Корабельные соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Азовском море могут получить малые ракетные корабли. О составе соединений высказался экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

Он допустил, что новое соединение флота также может получить десантные средства, транспортные суда, тральщики и патрульные корабли. «Речь идет о надводных кораблях и судах обеспечения сравнительно небольшого водоизмещения и небольшой осадки. В том числе о носителях высокоточного оружия большой дальности», — сказал Авакянц.

Кроме того, адмирал отметил необходимость развития речных флотилий, включая Днепровскую и Амурскую.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее в сентябре главнокомандующий Военно-морского флота России Александр Моисеев сообщил, что соединения флота могут быть созданы в Азовском море.

В марте стало известно, что Днепровская речная флотилия может получить береговые артиллерийские комплексы А-222 «Берег» калибра 130 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

      МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

      Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

      Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

      Полковник высказался о прогрессе ВС РФ в выполнении задач СВО

      Белла Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма

      Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

      Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

      На Западе признали неизбежность поражения Украины

      Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше