Адмирал высказался о составе флота в Азовском море

Адмирал Авакянц: соединения ВМФ в Азовском море могут получить ракетные корабли

Корабельные соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Азовском море могут получить малые ракетные корабли. О составе соединений высказался экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

Он допустил, что новое соединение флота также может получить десантные средства, транспортные суда, тральщики и патрульные корабли. «Речь идет о надводных кораблях и судах обеспечения сравнительно небольшого водоизмещения и небольшой осадки. В том числе о носителях высокоточного оружия большой дальности», — сказал Авакянц.

Кроме того, адмирал отметил необходимость развития речных флотилий, включая Днепровскую и Амурскую.

Ранее в сентябре главнокомандующий Военно-морского флота России Александр Моисеев сообщил, что соединения флота могут быть созданы в Азовском море.

В марте стало известно, что Днепровская речная флотилия может получить береговые артиллерийские комплексы А-222 «Берег» калибра 130 миллиметров.