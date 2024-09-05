Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:39, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе обвинили Шольца в уничтожении Volkswagen

Журналист Боуз заявил, что Шольц уничтожает Volkswagen

Фото: Michael Probst / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в уничтожении крупнейшего немецкого производителя автомобилей Volkswagen. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в социальной сети X.

«Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen очень трудно уничтожить», — написал Боуз. Западный журналист заявил, что Шольц «в одиночку умудряется стереть компанию с лица земли».

Ранее автоконцерн Volkswagen предупредил, что впервые за всю 87-летнюю историю вынужден будет закрывать производства в Германии из-за экономической ситуации в стране. Речь идет об одном крупном заводе и одном производстве по выпуску комплектующих.

В начале сентября правительство ФРГ заявило, что немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Власти Германии сообщили, что сейчас отрасль испытывает нехватку конкурентоспособности.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Путин вспомнил о достижении консенсуса на переговорах с Киевом в Стамбуле

      Путин рассказал о разрыве между экономиками Китая и США

      Путин оценил отношение украинских элит к народу

      Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше