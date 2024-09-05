На Западе обвинили Шольца в уничтожении Volkswagen

Журналист Боуз заявил, что Шольц уничтожает Volkswagen

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в уничтожении крупнейшего немецкого производителя автомобилей Volkswagen. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в социальной сети X.

«Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen очень трудно уничтожить», — написал Боуз. Западный журналист заявил, что Шольц «в одиночку умудряется стереть компанию с лица земли».

Ранее автоконцерн Volkswagen предупредил, что впервые за всю 87-летнюю историю вынужден будет закрывать производства в Германии из-за экономической ситуации в стране. Речь идет об одном крупном заводе и одном производстве по выпуску комплектующих.

В начале сентября правительство ФРГ заявило, что немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Власти Германии сообщили, что сейчас отрасль испытывает нехватку конкурентоспособности.