Американский актер, продюсер и модель Ченнинг Татум опубликовал фото с голым торсом. Данное фото появилось в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Шаг вперед» разместил снимок, на котором позировал со своей возлюбленной, актрисой Зои Кравиц. При этом на кадре видно, что Татум отказался от футболки, демонстрируя оголенное тело с кубиками пресса и накачанными мышцами.

«Моя сладкая. Она так устала. Каждый раз я задаюсь вопросом, не сломается ли она… Но она просто продолжает идти, идти и идти. Всегда в поисках правды. Она вложила в этот фильм всю себя», — подписал актер пост.

В августе Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год. Знаменитость рассказал, что между 1999-м и 2000 годами перестал удалять загрязнения с данного вида одежды и покупал аналогичные новые белые футболки.