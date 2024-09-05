Депутат заявил о тайном «ввозе» партии особых мигрантов в Россию

Матвеев: в Россию скоро может тайно приехать партия мигрантов из Северной Кореи

В Россию в скором времени может приехать партия мигрантов из Северной Кореи, которые будут централизованно работать на предприятиях, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев «Царьграду».

По его словам, корейцев «ввезут тайно». Он указал, что из-за международных санкций, наложенных на КНДР и к которым ранее присоединилась Россия, сотрудничество по мигрантам будет проходить неофициально.

«Это будут организованные наборы для работы прежде всего на предприятиях. То есть вряд ли мы увидим мигрантов из КНДР в роли курьеров и таксистов», — пояснил Матвеев. Он также указал, что за счет дисциплинированности они вряд ли будут вести себя разгульно, отработают контракты и вернутся на родину к семье.

По его мнению, параллельно с сотрудничеством с Пхеньяном по вопросу трудовых ресурсов необходимо ставить вопрос об ограничении миграции из Средней Азии.

Ранее директор Института социально-экономических исследований при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии в Россию начнут завозить рабочих из Индии и Северной Кореи.

При этом Россия нарушит санкционный режим, введенный против Северной Кореи, если начнет привлекать трудовых мигрантов оттуда, напомнил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.