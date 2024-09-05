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08:38, 5 сентября 2024Бывший СССР

Директор центра ВСУ назвал причину большого числа жертв российского удара в Полтаве

Директор центра ВСУ заявил о нехватке времени на укрытие при ударе в Полтаве

Фото: State Emergency Service of Ukraine / AP

Директор 179-го объединенного учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве Игорь Мацюк заявил, что большое число жертв российского удара оказалось связано с нехваткой времени на укрытие курсантов в бомбоубежиже. Об этом он рассказал газете The New York Times.

Он опроверг распространившуюся в сети информацию, будто налет произошел, когда военнослужащие выстроились на плацу. Мацюк указал, что ракеты поразили здание во время учебных занятий. «У курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до укрытия. Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — сказал руководитель центра.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что среди ликвидированных в результате российского удара по учебному центру ВСУ в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения, «летающими радарами» AWACS (Airborne Warning and Control System). Он отметил, что российский удар нанес сильнейший урон для Киева.

4 сентября Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По информации оборонного ведомства, там проходила подготовка связистов и специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Марина Совина
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