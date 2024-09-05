Дизайнер перечислила россиянкам лучшие цвета в одежде для первого свидания

Дизайнер Вершинина призвала выбирать одежду красного цвета для первого свидания

Дизайнер Евгения Вершинина перечислила россиянкам лучшие наряды для первого свидания. Соответствующий материал публикует «АиФ».

Так, эксперт посоветовала выбирать одежду для упомянутого случая в красном или черном цвете. В то же время специалистка призвала отказаться от оранжевого и коричневого оттенков. Она пояснила, что данные тона не ассоциируются с уверенностью, интеллектом и сексуальностью.

«Хотя аксессуары коричневого цвета (например, пара изящных кожаных оксфордов или любимая сумочка) — это вполне нормально, но слишком много коричневого может создать впечатление скуки и чрезмерной серьезности», — уточнила Вершинина.

Помимо этого, дизайнер призвала отдавать предпочтение исключительно удобным изделиям, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно и уверенно. «Вместо того, чтобы думать, что туфли натирают или рубашка задралась, вы сможете сосредоточиться на создании более глубокой связи с человеком», — объяснила собеседница издания.

Ранее в сентябре стилист Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде. По его словам, осенью стало популярным делать акцент на талии.