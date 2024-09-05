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20:20, 5 сентября 2024Ценности

Дизайнер перечислила россиянкам лучшие цвета в одежде для первого свидания

Дизайнер Вершинина призвала выбирать одежду красного цвета для первого свидания

Фото: lookstudio / freepik

Дизайнер Евгения Вершинина перечислила россиянкам лучшие наряды для первого свидания. Соответствующий материал публикует «АиФ».

Так, эксперт посоветовала выбирать одежду для упомянутого случая в красном или черном цвете. В то же время специалистка призвала отказаться от оранжевого и коричневого оттенков. Она пояснила, что данные тона не ассоциируются с уверенностью, интеллектом и сексуальностью.

«Хотя аксессуары коричневого цвета (например, пара изящных кожаных оксфордов или любимая сумочка) — это вполне нормально, но слишком много коричневого может создать впечатление скуки и чрезмерной серьезности», — уточнила Вершинина.

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Помимо этого, дизайнер призвала отдавать предпочтение исключительно удобным изделиям, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно и уверенно. «Вместо того, чтобы думать, что туфли натирают или рубашка задралась, вы сможете сосредоточиться на создании более глубокой связи с человеком», — объяснила собеседница издания.

Ранее в сентябре стилист Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде. По его словам, осенью стало популярным делать акцент на талии.

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      Екатерина Ештокина
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