Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
0:2
Завершен
Джессика Пегула
US Open (ж)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Даниил Медведев
US Open (м)
Вьетнам
Сегодня
16:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
10:06, 5 сентября 2024Спорт

Футболист сборной России пообещал не ходить в развратные заведения

Полузащитник Сергей Пиняев заявил, что не ходит в развратные заведения

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев пообещал не ходить в развратные заведения. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите. Я в целом сторонник такого отдыха — прогуляться, поесть и лечь спать», — заявил 19-летний полузащитник.

Ранее Пиняев был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в Европе. В списке топ-100 претендентов на награду полузащитник «Локомотива» и сборной России расположился на 78-м месте.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний полузащитник выступает с января 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше