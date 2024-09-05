Футболист сборной России пообещал не ходить в развратные заведения

Полузащитник Сергей Пиняев заявил, что не ходит в развратные заведения

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев пообещал не ходить в развратные заведения. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите. Я в целом сторонник такого отдыха — прогуляться, поесть и лечь спать», — заявил 19-летний полузащитник.

Ранее Пиняев был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в Европе. В списке топ-100 претендентов на награду полузащитник «Локомотива» и сборной России расположился на 78-м месте.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний полузащитник выступает с января 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.