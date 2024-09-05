Имущество жены фигуранта дела о поставке некачественных бронежилетов арестовали

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов Кальченко

Суд в Москве арестовал имущество супруги фигуранта уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Российской армии Михаила Кальченко. Об этом со ссылкой на соответствующие судебные документы сообщает РИА Новости.

Начальник службы безопасности ООО ГК «Пикет» Михаил Кальченко ранее был арестован Басманным судом Москвы. В документах отмечается, что жене фигуранта принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра и машина. Данные объекты недвижимости и автомобиль были куплены вскоре после совершения Кальченко преступления.

Ранее суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. По данным следствия, ООО ГК «Пикет» принадлежат от 25 до 99 процентов долей в уставных капиталах пяти компаний, три земельных участка, нежилое здание, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах.

До этого стало известно, что в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму два миллиарда рублей появилась статья о даче взятки.