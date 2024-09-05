Клава Кока дала совет высмеянной российской певицей девочке-квадроберу

Клава Кока поддержала высмеянного певицей Mia Boyka на концерте ребенка

Певица Клава Кока дала совет девочке-квадроберу, которую во время концерта высмеяла российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артистка поддержала девочку и пригласила ее на свой концерт. «Ты очаровательная и милая. Всегда слушай свое сердечко: только оно тебе подскажет, как нужно делать, а как не нужно», — сказала исполнительница, отметив, что она находится на связи с мамой ребенка.

Ранее Mia Boyka объяснила свой поступок желанием обратить внимание на проблему квадробики.

До этого Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались на певицу в прокуратуру.