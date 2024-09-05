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20:22, 5 сентября 2024Забота о себе

Колопроктолог предупредила об опасности походов в туалет с телефоном

Колопроктолог Зубова: использование смартфона в туалете грозит инфекциями

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Использование смартфона в туалете грозит неприятными последствиями, рассказала врач-колопроктолог Нина Зубова. Об опасности дефекации с телефоном в руках она поговорила с изданием Life.

По ее словам, походы в туалет с гаджетами могут привести к задержке дефекации — развлечения на экране могут отвлекать от основной задачи, что со временем может спровоцировать развитие геморроя. В результате длительного сидения с телефоном в руках геморроидальные вены переполняются кровью, что ведет к их расширению и образованию геморроя, объяснила она. Кроме того, эта привычка может привести к хроническим запорам.

Колопроктолог добавила, что использование смартфона в туалете может привести к возникновению инфекционных заболеваний. «Дело в том, что на сиденье унитаза, кнопке смыва и ручке двери находится огромное количество бактерий. Если брать с собой телефон в туалет, то болезнетворные бактерии неминуемо окажутся на поверхности гаджета, а оттуда, через прикосновения немытыми руками, могут попадать на слизистую глаз, носа, с пищей в желудочно-кишечный тракт», — рассказала Зубова.

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Врач порекомендовала заменять телефон на книгу или журнал, которые будут использоваться только в уборной, чтобы минимизировать распространение бактерий. Также, добавила она, можно полностью исключить источники информации в туалете и заменить их на дыхательные упражнения или медитацию, помогающие сосредоточиться на процессе дефекации.

Ранее хирург, колопроктолог Нина Зубова рассказала, что в интернете можно найти множество способов профилактических чисток кишечника, которые на самом деле не нужны. Врач объяснила, что у здорового человека при хорошем метаболизме все токсины выводятся из организма.

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      Александра Лисица
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