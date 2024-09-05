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16:39, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили министра по делам ветеранов

Депутат Железняк: Рада назначила Калмыкову министром по делам ветеранов Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада назначила Наталью Калмыкову на должность Министра по делам ветеранов Украины», — написал он. Ее кандидатуру на пост министра поддержали 256 депутатов.

Ранее украинский парламент назначил на должность министра спорта республики Матвея Бедного. До этого он исполнял обязанности главы министерства.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив объяснил волну отставок в правительстве Украины ультиматумом США президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. По словам эксперта, годом ранее Белый дом уже требовал от украинского лидера заменить большую часть сотрудников Кабмина.

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