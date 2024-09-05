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16:08, 5 сентября 2024Из жизни

Отец и сын пережили нападение медведя на горной дороге ночью

В Испании медведь напал на машину с отцом и сыном

В Песагеро, Испания, отец и сын на машине пережили нападение медведя и записали произошедшее на видео. Об этом пишет Jam Press.

Семья ехала по горной дороге ночью на фестиваль в соседнюю деревню, когда к ним навстречу вышел хищник. Мужчина притормозил, медведь отошел на обочину, но потом вдруг бросился на автомобиль, пытаясь поцарапать его когтями. После нескольких неудачных атак зверь скрылся в кустах.

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Отмечается, что в этом районе участились столкновения с медведями. Фермер Педро Альварес рассказал, что в июле медведь растерзал восемь его овец. По словам другого местного жителя, хищник расправился с двумя его козами в том же месяце. Пчеловод из Песагеро в июне жаловался на то, что медведь разворошил несколько пустых ульев на его подъездной дорожке.

Ранее сообщалось, что в Канаде мужчина оказался в больнице после встречи с медведицей-гризли в провинции Альберта. Врачи не дают гарантий, что он выживет.

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      Юлия Юткина
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