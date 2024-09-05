Пеликан попытался съесть голубя в зоопарке и поплатился за это

Сотрудница зоопарка вытащила из клюва у пеликана голубя, которого он почти съел

Пеликан из зоопарка в Китае попытался пообедать живым голубем и поплатился за это. Видео курьезного случая опубликовано на сайте издания South China Morning Post.

На ролике видно, как сотрудница зоопарка преследует пеликана, который кого-то поймал. Догнав птицу, женщина стала разжимать ее объемистый клюв и со второй попытки не без усилий вытащила оттуда живого белого голубя, которого пеликан попытался проглотить целиком. Пострадавший в процессе спасательной операции потерял часть перьев.

Как выяснилось, это не первая попытка пеликана охотиться на своих соседей по вольеру. В мае он почти съел утенка. За проступок пеликан был «наказан»: его загнали в клетку.

Ранее сообщалось, что в американском зоопарке тигр съел филина, который приземлился в его вольере. Птица улетела от дрессировщика, который учил ее командам для птичьего шоу.