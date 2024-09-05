Песков назвал различие между российскими и украинскими военными

Песков: ВС РФ наносят удары только по военным целям, в отличие от ВСУ

Российская армия (ВС РФ), в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносит удары только по военным и околовоенным целям. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Чиновник отметил, что Киев уже ничем не гнушается. «Мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям, — сказал он. — Поэтому нам нужно повышать дальше эффективность, усиливать нажим и идти вперед».

Ранее пресс-секретарь президента России указал, что для России предпочтительнее достичь своих целей мирным путем, однако Украина не готова к таким переговорам. По этой причине специальная военная операция (СВО) еще продолжается.

1 августа Песков рассказал о звонках президента России Владимира Путина командирам из зоны СВО. По его словам, разговоры военных с российским лидером проводятся не для «картинки на камеру» и имеют прикладной характер.