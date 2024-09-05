Прокуратура закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

Прокуратура Великобритании закрыла уголовное дело в отношении Харви Вайнштейна

Британские прокуроры закрыли дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняли в изнасилованиях и харассменте. Об этом сообщил телеканал News 3.

Королевская прокуратура Великобритании заявила о прекращении следствия по делу Вайнштейна, потому что «нет никаких реальных перспектив начала судебного процесса в его адрес».

Ранее прокуроры просили полицию выдвинуть обвинения против скандального кинопродюсера в связи с домогательствами, предположительно, произошедшими в Лондоне в 1996 году.

Ранее стало известно, что Вайнона Райдер прокомментировала дело Харви Вайнштейна и ответила, была ли она жертвой его домогательств.