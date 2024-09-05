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18:39, 5 сентября 2024Культура

Прокуратура закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

Прокуратура Великобритании закрыла уголовное дело в отношении Харви Вайнштейна

Фото: Adam Gray / Pool / Reuters

Британские прокуроры закрыли дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняли в изнасилованиях и харассменте. Об этом сообщил телеканал News 3.

Королевская прокуратура Великобритании заявила о прекращении следствия по делу Вайнштейна, потому что «нет никаких реальных перспектив начала судебного процесса в его адрес».

Ранее прокуроры просили полицию выдвинуть обвинения против скандального кинопродюсера в связи с домогательствами, предположительно, произошедшими в Лондоне в 1996 году.

Ранее стало известно, что Вайнона Райдер прокомментировала дело Харви Вайнштейна и ответила, была ли она жертвой его домогательств.

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      Андрей Шеньшаков
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