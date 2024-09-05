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10:46, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин оценил отношение украинских элит к народу

Путин: элиты в Киеве не думают о своем народе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские элиты не думают о своем народе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он также сказал, что родные украинских элит живут за границей, а сами они могут «сесть в самолет — и нет их». Президент добавил, что мобилизация на Украине обескровит страну.

Ранее Путин заявил о мешающих началу переговоров эфемерных требованиях Украины. По его мнению, Украину стамбульские соглашения поначалу устраивали, но позже страна отказалась от проекта из-за влияния Запада.

До этого он сообщил, что освобождение Донбасса является приоритетной целью России в специальной военной операции. Он также заявил, что попытки Киева остановить продвижение армии России провалились.

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      Илья Таксюр
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