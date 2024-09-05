Путин поручил увековечить память об одном из последних сражений Второй мировой войны

Президент Путин поручил увековечить память о Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память о Курильской десантной операции 1945 года — одном из последних сражений Второй мировой войны. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа — сентября 1945 года», — заявил Путин.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад к 80-летию Победы. Отвечая на вопрос журналистов о приглашении иностранных лидеров на парад, представитель Кремля заявил, что это будут, в основном, лидеры из стран СНГ.

На предыдущем параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить.