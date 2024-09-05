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17:26, 5 сентября 2024Бывший СССР

«Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — отметили силовики. Уточняется также, что в последнее время армия Украины несла большие потери на передовой.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Клещеевка несколько раз переходила под контроль ВСУ

Находящееся в ДНР село с ноября 2022 года несколько раз переходило под контроль ВСУ. Российские войска периодически отбивали поселение, но потом Клещеевка снова оказывалась под влиянием Украины.

В 2023-м село непродолжительное время оставалось под контролем вагнеровцев, но потом вновь было занято ВСУ. В январе прошлого года вблизи Клещеевки шли ожесточенные бои, «противник цеплялся за каждый метр земли».

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Позже, в мае того же года, ЧВК «Вагнер» взяла под полный контроль Артемовск. Тогда отмечалось, что сражение за город продолжалось более 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации.

Клещеевка тоже была зачищена. При этом осенью стало известно, что село снова оказалось под контролем армии Украины. Уже с тех пор за это место шли непрерывные бои.

В мае 2024 года появились данные, что Российская армия снова взяла под контроль Клещеевку. Военкоры также сообщали, что ВСУ предпринимали очередную попытку контратаковать этом в районе — солдаты ВСУ выехали на квадроциклах в направлении села. В тот момент их попытка не увенчалась успехом.

Фото: РИА Новости

Клещеевка стала ключом к Бахмуту

Клещеевка находится юго-западнее Артемовска (украинское название — Бахмут) и занимает господствующую высоту. У военных благодаря этому месту есть возможность держать под огневым контролем близлежащие территории. Украинская сторона называет село ключом к Бахмуту.

Помимо этого, там расположена железнодорожная станция — на линии Горловка — Артемовск. На северо-западе также есть автодорога, которая связывает Артемовск с большим городом Константиновка. Известно, что расстояние от Клещеевки до Артемовска составляет около десяти километров.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечал, что взятие Клещеевки приближает выполнение задачи по контролю над всей территорией ДНР. На фоне этого он признал, что взятие села имеет большое значение.

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      Варвара Кошечкина
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