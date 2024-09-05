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14:32, 5 сентября 2024Бывший СССР

В России высказались об эффекте смены главы МИД Украины

Сенатор Джабаров: приход нового главы МИД Украины не изменит политику Киева
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил возможность изменения внешней политики Украины с приходом нового главы МИД страны Андрея Сибиги. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что приход Сибиги в кабмин не изменит политику Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины назначить новым главой МИД Андрея Сибигу. Позднее стало известно, что Верховная рада утвердила Сибигу новым министром иностранных дел.

«Это ничего не изменит, потому что министр иностранных дел всегда выполняет волю главы государства. Внешняя политика определяется именно президентом страны, а министр иностранных дел — инструмент исполнения указаний президент. Если у господина Зеленского ничего не поменяется, то новый министр, кем бы он ни был, не имеет никаких полномочий решать глобальные вопросы», — считает Джабаров.

Утром 5 сентября украинский парламент отправил в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Днем ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что вместо него на пост главы МИД планируется назначить замминистра внешнеполитического ведомства страны Андрея Сибигу.

До этого стало известно, что отставка министра иностранных дел связана с недовольством Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Как сообщается, в ходе заседания фракции «Слуга народа» он объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».

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