В Белоруссии загорелось здание при падении беспилотника

МЧС Белоруссии: в Гомеле загорелось здание склада при падении беспилотника

В Гомеле после падения сбитого беспилотника загорелось здание склада. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли», — заявили в ведомстве.

Они добавили, что подразделения МЧС ликвидировали пожар.

Ранее Министерство обороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона. Чей беспилотник пересек границу, не уточняется.

До этого жители Гомеля сообщили о взрывах в небе. После этого они наблюдали огненный шар, упавший за городом.

