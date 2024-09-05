Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии загорелось здание при падении беспилотника

МЧС Белоруссии: в Гомеле загорелось здание склада при падении беспилотника

Фото: МЧС Беларуси

В Гомеле после падения сбитого беспилотника загорелось здание склада. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли», — заявили в ведомстве.

Они добавили, что подразделения МЧС ликвидировали пожар.

Ранее Министерство обороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона. Чей беспилотник пересек границу, не уточняется.

До этого жители Гомеля сообщили о взрывах в небе. После этого они наблюдали огненный шар, упавший за городом.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      Раскрыты возможности ядерного «Зевса»

      В России заявили о снижении чувствительности к повышению ключевой ставки

      В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

      Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

      Выгоду от масштабной модернизации БАМа назвали сомнительной

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      Депутат заявил о тайном «ввозе» партии особых мигрантов в Россию

      Австрия заявила о готовности принять переговоры по Украине

      Продажи новых легковушек в России побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше