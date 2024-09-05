В Кремле удивились санкциям США против российских СМИ

Песков удивился введением США санкций против «Россия сегодня»

Введенные властями США санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, вызывают удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Честно говоря, я удивился, узнав о новых ограничениях со стороны США против российских СМИ. Я думал, вы давно под санкциями», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства.

Также Песков задался вопросом, почему в Вашингтоне ввели соответствующие рестрикции «только сейчас».

Ранее Министерство финансов сообщило, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, ведомство ввело ограничения против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.