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12:50, 5 сентября 2024Мир

В Кремле удивились санкциям США против российских СМИ

Песков удивился введением США санкций против «Россия сегодня»

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Введенные властями США санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, вызывают удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Честно говоря, я удивился, узнав о новых ограничениях со стороны США против российских СМИ. Я думал, вы давно под санкциями», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства.

Также Песков задался вопросом, почему в Вашингтоне ввели соответствующие рестрикции «только сейчас».

Ранее Министерство финансов сообщило, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, ведомство ввело ограничения против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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      Дарья Устьянцева
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