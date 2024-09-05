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13:25, 5 сентября 2024Россия

В Курской области уничтожили боевую часть ракеты Patriot

Пиротехники МЧС уничтожили боевую часть ракеты Patriot в Курской области

Фото: РИА Новости

В Курской области уничтожили боевую часть американской ракеты Patriot, выпущенной со стороны Украины. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot. Всего с начала работ уничтожено 314 взрывоопасных предметов», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что всего специалисты МЧС обследовали 24 гектара территорий Курской области. В регион от министерства также передали необходимую технику, среди которой плавсредства, медицинское снаряжение, спасательные жилеты и круги.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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